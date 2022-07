ম্যানইউর অনুশীলনেই যোগ দেননি রোনালদো

নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার আগে এরই মধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ইউরোপের নামি-দামি ক্লাবগুলো। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও পিছিয়ে নেই। নতুন কোচ এরিক টেন হাগের অধীনে শুরু হয়েছে রেড ডেভিলদের অনুশীলন পর্ব।

সোমবারই ইংল্যান্ডের বাইরের ফুটবলারদের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ট্রেনিং সেন্টারে নতুন কোচ টেন হাগের কাছে রিপোর্ট করার কথা। সব ফুটবলার উপস্থিত থাকলেও সেখানে আসেননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

একদিন আগেই তিনি ম্যানইউর কাছে এই মৌসুমে ক্লাব ছাড়তে চাওয়ার কথা জানিয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার উদ্দেশ্যেই মূলত ম্যানইউ ছাড়তে চান বলে খবর প্রকাশ হয়েছে। ঠিক একদিন পর রোনালদোর ম্যানইউর অনুশীলনে উপস্থিত না থাকায় গুঞ্জন আর জ্বল্পনা ঢাল-পালা গজাতে শুরু করে।

প্রশ্ন দেখা দেয়, কেন রোনালদো অনুশীলনে যোগ দেননি? কেন তিনি কোচের কাছেও রিপোর্ট করেননি? তাহলে কী সত্যি সত্যি ম্যানইউ ছেড়ে দিচ্ছেন তিনি? ম্যানইউও তাকে ক্লাব ছাড়ার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন?

Ronaldo is not in training today due to family reasons. #mufc have accepted his explanation and remain adamant he is not for sale