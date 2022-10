অ্যাস্টন ভিলার জেরার্ডের জায়গায় এমেরি

আগের সপ্তাহে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ফুলহামের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে হারের পর বরখাস্ত করা হয় কোচে স্টিভেন জেরার্ডকে। ৫ দিনের মাথায় জেরার্ডের জায়গায় ভিলার দায়িত্বে আনা হল স্প্যানিশ কোচ উনাই এমেরিকে।

মঙ্গলবার ইংলিশ এ ক্লাবটির ভেরিফাইড টুইটার একাউন্ট থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। টুইটারে এমেরির একটি ছবি পোস্ট করে ক্লাবটি লিখেছে, ‘নতুন কোচ হিসেবে উনাই এমেরির নাম ঘোষণা করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।'

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach.