ইসলাম গ্রহণের খবর অস্বীকার দ্রগবার, জানালেন আসল ঘটনা

চেলসি কিংবদন্তি দিদিয়ের দ্রগবা খ্রিস্টান ধর্ম ছেড়ে সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করেছেন? বিশ্বজুড়ে বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে এমন খবর প্রকাশ হয়েছে যে, ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন আইভোরিকোস্টের সাবেক এই ফুটবলার।

মূলত দ্রগবার মোনাজাত করার একটি ছবি ভাইরাল হওয়ার পরই ছড়িয়ে পড়ে এই গুঞ্জন। ‘গোলডটকম’-এর মতো জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যমের ফরাসি সংস্করণেও ছাপা হয় এমন খবর।

অবশেষে এই বিষয়ে মুখ খুললেন দ্রগবা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে সাবেক এই ফুটবলার পরিষ্কার করেছেন আসল ঘটনা। তিনি লিখেছেন, ‘এই সংবাদ ভাইরাল হয়ে গেলো? কিন্তু আমি তো ধর্ম পরিবর্তন করিনি। এটা শুধু আমার মুসলিম এক ভাইকে সম্মান জানাতে আমার গ্রামে করেছিলাম (মোনাজাত)। এটা একতার এক মুহূর্ত। সবার জন্য ভালোবাসা এবং শুভকামনা।’

This story is going viral but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all