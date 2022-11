এক ম্যাচে ১০ লাল কার্ড দেওয়া রেফারি বিশ্বকাপেও ছড়াবেন ‘আতঙ্ক’

কদিন পর কাতারে বসছে ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। তার আগেই শিরোনামে চলে এলেন আর্জেন্টিনার রেফারি ফাকুন্ডো তেলো। সে দেশের ঘরোয়া লিগের একটি ম্যাচে দু’দল মিলিয়ে মোট ১০ জনকে লাল কার্ড দেখালেন তিনি।

ম্যাচের শেষ মুহূর্তে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন দু’দলের ফুটবলাররা। তখনই একের পর এক ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখাতে থাকেন তেলো। কাতার বিশ্বকাপেও তিনি থাকছেন রেফারির দায়িত্বে।

আর্জেন্টিনার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে খেলতে নেমেছিল বোকা জুনিয়র্স এবং রেসিং ক্লাব। খেলার অতিরিক্ত সময়ের শেষ মিনিটে রেসিংয়ের হয়ে গোল করেন কার্লোস আলকারাজ। কর্নার থেকে হেডে গোল করার পরেই দৌড়ে বোকা জুনিয়র্সের ডাগ আউটের সামনে গিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে উচ্ছ্বাস করতে থাকেন। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন রিজার্ভ বেঞ্চে থাকা বোকার ফুটবলাররা।

আলকারজকে ঘিরে ধরে ধাক্কা মারতে থাকেন বোকার বাকি ফুটবলাররা। কেউ কেউ তার কান টেনে ধরেন। একজন বল ছুড়ে মারেন মুখে। রেফারি এসে সবার আগে আলকারাজকে লাল কার্ড দেখান। এরপর বোকার পাঁচ ফুটবলারকে একে একে লাল কার্ড দেখান।

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy