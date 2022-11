গুরুতর অভিযোগ: উদ্বোধনী ম্যাচটি কাতারকে ছেড়ে দেবে ইকুয়েডর!

কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে বিতর্ক কম নেই। একের পর এক বিতর্কে নাম জড়াচ্ছে আয়োজক দেশ। তবুও বিতর্ক সঙ্গী করে বিশ্বকাপ আয়োজনের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। আর মাত্র একদিন বাকি। শনিবার পার হলেও রোববার শুরু হয়ে যাবে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ।

তবে তার আগেই যেন বোমার বিস্ফোরণ। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক কাতারের সামনে লাতিন আমেরিকার দেশ ইকুয়েডর। ম্যাচটির বল মাঠে গড়ানোর আগেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই ম্যাচটি ছেড়ে দিতে ইকুয়েডরের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে নাকি কিনে নিয়েছে কাতার! এমনই অভিযোগে এখন তোলপাড়।

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022