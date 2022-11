এবার জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন ইরানের ফুটবলাররা

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে জাতীয় সঙ্গীতে গলা মেলাননি ইরানের ফুটবলাররা। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে দেখা গেলো তাদের। আজ (শুক্রবার) ওয়েলসের বিপক্ষে ম্যাচের আগে নিজেদের জাতীয় সঙ্গীতের সময় ইরানের প্রত্যেক ফুটবলারেরই ঠোঁট নড়তে দেখা গেছে।

গত সেপ্টেম্বরে হিজাব না পরায় কুর্দি নারী মাশা আমিনি পুলিশের নির্যাতনে মারা যান। এরপর থেকেই ইরানে শুরু হয় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ। তাতে সমর্থন জানায় ইরানের জাতীয় ফুটবল দল।

প্রতিবাদ জানিয়ে প্রথম ম্যাচে জাতীয় সঙ্গীত গাননি ইরানের ফুটবলাররা। অনেকেই মনে করেছিলেন, দ্বিতীয় ম্যাচেও তারা একই কাজ করবেন। তবে এবার আর পুরনো দৃশ্য দেখা যায়নি। স্টেডিয়ামে জাতীয় সঙ্গীত বেজে ওঠার সময় প্রত্যেককেই ঠোঁট নাড়াতে দেখা যায়। যদিও সশব্দে নয়, মৃদু স্বরেই জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছেন ফুটবলাররা।

অনেকেই অবশ্য মনে করছেন, ইরান সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলনে সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা হুঁশিয়ারি আসায় বাধ্য হয়েই জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছেন ফুটবলাররা। সে দেশের সরকারের একাধিক মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পরের ম্যাচে একই জিনিস দেখা গেলে দেশে ফেরার পর কড়া শাস্তির মুখে পড়বেন ফুটবলাররা।

এরই মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলে গ্রেফতার হয়েছেন ইরানের সাবেক ফুটবলার ভোরিয়া ঘাফৌরি। গত বিশ্বকাপেও দলে ছিলেন এই ফুটবলার। এবার জায়গা পাননি। তবে ঘরোয়া লিগে নিয়মিত খেলেন।

যদিও ইরানের স্ট্রাইকার মেহেদি তারেমি ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে কোনো ধরনের চাপ আসার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, এসব প্রশ্নের উত্তর দিব না। এবারও দেব না। আমাদের ওপর কোনো চাপ নেই।'

After last time: Iran national team sings the national anthem in their world cup match pic.twitter.com/zOOh7dfY4E