বক্সের বাইরে থেকে মেসির জাদুকরী গোল (ভিডিও)

বাঁচামরার ম্যাচ। মেক্সিকোর বিপক্ষে প্রথমার্ধে একেবারেই নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি আর্জেন্টিনা। শঙ্কা ঘিরে ধরেছিল সমর্থকদের, আরও একবার কি কপাল পুড়তে যাচ্ছে আলবিসেলেস্তদের?

সেটা হয় কী করে! দলে যে একজন জাদুকর আছেন। জাদুকর মেসিই ডেডলক ভাঙলেন ৬৪ মিনিটের মাথায় এসে। চোখ ধাঁধানো এক গোলে আর্জেন্টিনার ওপর থেকে নামালেন পাহাড়সমান চাপের বোঝা।

ডানদিক থেকে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া বলটা ঠেলে দিয়েছিলেন মেসির কাছে। নিমিষেই সেই বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচু শটে জাল কাঁপান খুদেরাজ। বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে করা যে গোল নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বইছে প্রশংসার ঝড়।

