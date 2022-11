মেসির গোলের পর উল্লাস, বাংলাদেশের ভিডিও শেয়ার করলো ফিফা

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলতে না পারুক, কিন্তু এ দেশের মানুষের বিশ্বকাপ নিয়ে উন্মাদনার খবর সারা বিশ্ব জানে। বিশ্বকাপ এলে এ দেশের প্রতিটি বাড়ির ছাড়ে, অলিতে-গলিতে উড়তে থাকে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা, স্পেন, জার্মানি, ফ্রান্স কিংবা পর্তুগালের পতাকা। তবে, উন্মাদনাটা বেশি ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনাকে নিয়ে।

১৯৮৬ সালে ম্যারাডোনার একক নৈপুণ্যে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে এ দেশে আর্জেন্টিনার সমর্থক বেশি। এখন তো যোগ হয়েছে মেসি ম্যানিয়া। যে কারণে বাংলাদেশে ফুটবল ভক্তদের অধিকাংশই মেসির কারণে আর্জেন্টিনা সমর্থক। প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনার পরাজয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে।

শনিবার রাতে আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় ম্যাচের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল মাঠে

শনিবার রাতে ছিল মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলা। বিশ্বকাপে টিকে থাকতে হলে জিততেই হবে। হারলেই বিদায় নিশ্চিত। ড্র করলেও অনিশ্চিত হয়ে যাবে দ্বিতীয় রাউন্ডের আশা।

এমন এক ম্যাচে প্রথমার্ধে কোনো গোল নেই। বরং, আর্জেন্টিনার খেলায় মন ভরাতে পারেনি সমর্থকরা। এমনকি খোদ আর্জেন্টিনার সমর্থকরাই বলতে শুরু করেছিল, এমন খেলা দিয়ে কতদূরই বা যেতে পারবে মেসিরা?

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধেই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে আর্জেন্টিনা এবং মেসি। ৬৪ মিনিটেই মেসির বাঁ-পায়ের ট্রেডমার্ক শটে গোলের আনন্দে নেচে ওঠে পুরো আর্জেন্টিনা শিবির।

