১০ বছর আগের ‘মেসি ভক্ত’ আলভারেজ এখন নিজেই মেসির নায়ক

বয়স এখন তার ২২। ঠিক ১০ বছর আগে, ১২ বছর বয়সের বালক ছিলেন যখন হুলিয়ান আলভারেজ, তখন তার স্বপ্নের নায়ক ছিলেন লিওনেল মেসি। তাকে এক পলক দেখা, তার স্পর্শ পাওয়া কিংবা তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি ছবি তুলতে পারা ছিল যেন আলভারেজের একজনমের স্বপ্ন।

১০ বছর আগে সেই স্বপ্নপূরণের সুযোগ পেয়েছিলেন ১২ বছর বয়সী বালক আলভারেজ। ঠিক ১২ বছর পর সেই আলভারেজই এখন মেসির স্বপ্নপূরণের সবচেয়ে বড় সঙ্গী। তিনি এখন পরিণত হয়েছেন মেসির নায়কে।

ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে হুলিয়ান আলভারেজ একাই দুই গোল করেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় গোলটি। মাঝ মাঠ থেকে একা বল নিয়ে এগিয়ে আসেন ক্রোয়েশিয়া ডিফেন্সে। বক্সে ঢোকার আগে দুইজনকে কাটান। বক্সে গিয়ে বল নিয়ন্ত্রনে নিয়ে গোলরক্ষক ডমিনিক লিভাকোভিচকে বোকা বানিয়ে ক্রোয়েশিয়ার জালে বল জড়ান তিনি। একক প্রচেষ্টায় গোলটি করেন আলভারেজ। সেই গোলের পর আলভারেজের কাঁধে উঠে উল্লাসে মাতেন মেসি।

Julián Álvarez starts alongside Lionel Messi with Argentina's World Cup dreams on the line



It wasn't too long ago that he was just a kid trying to get a picture with his hero pic.twitter.com/8uSo9zPfv1