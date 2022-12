গোলেরও রেকর্ড গড়েছে কাতার বিশ্বকাপ

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগেই ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো দাবি করেছিলে, এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সেরা বিশ্বকাপ উপহার দিয়েছে কাতার। আয়োজন এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষতার দিক থেকে অবশ্যই ফিফা সভাপতির এই দাবিকে যথাযত ধরে নেয়া যায়।

শুধু আয়োজনের দিক থেকেই নয়, কাতার বিশ্বকাপ রেকর্ড গড়েছে গোল স্কোরিংয়ের দিক থেকেও। এখনও পর্যন্ত যে ২২টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোল হয়েছে এবারের বিশ্বকাপে।

একবার কল্পনা করে দেখুন, অফসাইড টেকনোলজির কারণে কতগুলো গোল বাতিল করা হয়েছিলো! গোল করার পর সংশ্লিষ্ট দলগুলো উল্লাসে মেতে ওঠার বেশ কিছুক্ষণ পর টেকনোলজি দিয়ে চেক করে জানা গেলো, না ওটা ছিল অফসাইড।

তবুও কাতার বিশ্বকাপ গোল স্কোরিংয়ের দিক থেকে রেকর্ড গড়লো। সব মিলিয়ে এবারের বিশ্বকাপে গোল হয়েছে ১৭২টি। এর আগে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড ছিল দুই বিশ্বকাপে। ১৭১টি করে গোল হয়েছিলো ২০১৪ এবং ১৯৯৮ বিশ্বকাপে। এবার হয়েছে তার চেয়ে একটি বেশি।

বিশ্বকাপের ফাইনালেই তো আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্স মিলে দিয়েছে মোট ৬ গোল। তাতেই ১৯৯৮ সালের ফ্রান্স এবং ২০১৪ সালের ব্রাজিল বিশ্বকাপকে পেছনে ফেলেছে কাতার। এবারের বিশ্বকাপে ম্যাচপ্রতি গোল হয়েছে ২.৬৯টি করে।

তবে, ম্যাচপ্রতি গোলের হিসেবে কিন্তু কাতার বিশ্বকাপ অনেক পিছিয়ে। ম্যাচপ্রতি গোলের হিসেবে সবচেয়ে এগিয়ে ১৯৫৪ সালের সুইজারল্যান্ড বিশ্বকাপ। সেবার মাত্র ২৬ ম্যাচে গোল হয়েছে ১৪০টি। ম্যাচপ্রতি গোলের গড় ৫.৩৮টি করে। অর্থ্যাৎ প্রতি ম্যাচেই গোল হয়েছে ৫টিরও বেশি।

172 - There were 172 goals scored at the 2022 #FIFAWorldCup, a new tournament record, overtaking 171 in 1998 and 2014. Spectacular. pic.twitter.com/DXqKVgWhPi