বিশ্বকাপে রূপকথা, মাকে জড়িয়ে ধরে আবেগঘন মুহূর্ত মেসির (ভিডিও)

বিশ্বকাপ জিতেছেন সবে, লিওনেল মেসির তখন অনুভূতিটা কেমন, হয়তো তিনিই ভালো বলতে পারবেন। মাঠে থাকা সবার সঙ্গে কুশল বিনিময়পর্ব সারছিলেন আর্জেন্টাইন খুদেরাজ।

এমন সময়ে হঠাৎ পেছন থেকে এসে তার গায়ে স্পর্শ করেন মা সেলিয়া মারিয়া কুকিটিনি। মাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য সব ভুলে যান গ্রহের সেরা ফুটবলার, জড়িয়ে ধরে রাখেন অনেকটা সময়। তাদের আবেগঘন মুহূর্তের সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখন ভাইরাল।

Messi's mother comes and hugs him. A mother's pride pic.twitter.com/wgSwisRER