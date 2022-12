আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমে এমবাপেকে উপহাস করলেন মার্টিনেজ

সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার ‘গোল্ডেন গ্লাভস’ জিতেছেন আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। আর্জেন্টিনাকে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন করাতে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন অ্যাস্টন ভিলার ৩০ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক।

আর্জেন্টিনা কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে এবং ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে তৃতীয়বার শিরোপা জয় করে নিয়েছে। দুটি ট্রাইব্রেকারের ম্যাচেই জয়ের নায়ক ছিলেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

মাঠের নায়ক মার্টিনেজ মাঠের বাইরে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন বিতর্কে। ফাইনালের আগে তিনি ফ্রান্সের এমবাপেকে বলেছিলেন, সে নাকি খেলাই বোঝে না। আবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মার্টিনেজ গোল্ডেন গ্লাভস নিয়ে অশ্লীলভাবে তা উপস্থাপন করেছেন।

সেখানেই থেমে থাকেননি মার্টিনেজ। বিশ্বজয়ের পর ড্রেসিংরুমে যখন সতীর্থরা গান গেয়ে, নেচে উদযাপন করছিলেন তখন সেখানে উপহাস করেছেন এমবাপেকে নিয়ে। নাচ-গানের মধ্যেই হঠাৎ সবাইকে থামতে বলেন মার্টিনেজ; এমবাপের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালনের আহবান জানান সতীর্থদেরকে।

এটা ঠিক আর্জেন্টিনার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়য়েছিলেন এমবাপে। দুই গোলে পিছিয়ে থাকা ফ্রান্সকে এমবাপে ম্যাচে ফিরিয়েছিলেন দেড় মিনিটের (৯৭ সেকেন্ড) ব্যবধানে দুই গোল করে। আবার অতিরিক্ত সময়ে মেসির গোলে যখন ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা তখন শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে গোল করে ৩-৩ গোলে সমতা এনেছিলেন তিনি। যে কারণে ম্যাচটি গড়িয়েছিল টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারেও দলের নেওয়া প্রথম কিকে গোল করেছিলেন এমবাপে।

