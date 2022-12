অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা মেসি-ডি মারিয়াদের

মাসতিনেক আগে সাফ জিতে দেশে ফেরার পর ছাদখোলা বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল নারী দলের জন্য। সেখানে ঘটে বড় এক দুর্ঘটনা। খোলা বাসে আনন্দ করার সময় মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল নারী দলের মিডফিল্ডার ঋতুপর্ণা চাকমার। কপালে তিনটি সেলাই লেগেছিল তার।

এমনই এক দুর্ঘটনার মুখে পড়তে যাচ্ছিলেন লিওনেল মেসি, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ারা। আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফেরার পর রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে ছাদখোলা বাসের ব্যবস্থা করা হয় দলের জন্য। সেখানে অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে বেঁচেছেন লিওনেল মেসিসহ আর্জেন্টিনা দলের পাঁচ খেলোয়াড়।

লুসাইল স্টেডিয়ামে গত রোববার শিরোপাধারী ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। মঙ্গলবার ভোরের আগে ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরেন খেলোয়াড়রা। তাদের স্বাগত জানাতে রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে জড়ো হন লাখো মানুষ। বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে গন্তব্যে যান আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা।

