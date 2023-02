ভূমিকম্পে আতঙ্কগ্রস্ত তুর্কি শিশুদের জন্য মাঠে উপহারের পাহাড়

ভয়াবহ ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি তুরস্ক। যে শিশুরা বিল্ডিংয়ের নিচে চাপা পড়ে ছিল কিংবা সামনে থেকে ভয়াবহতা দেখেছে, তাদের তো সারাজীবনই তাড়া করে বেড়াবে সেই দুঃস্মৃতি।

আতঙ্কিত শিশুদের এই ভয় ভুলিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তুরস্কের ফুটবল মাঠে দেখা গেলো অভাবনীয় এক উদ্যোগ। ইস্তাম্বুলের ফুটবল ক্লাব বেসিকতাসের হাজারও সমর্থক রোববার মাঠে নিয়ে এসেছিলেন খেলনা পুতুলসহ নানা উপহার।

তার্কিশ সুপার লিগের এক ম্যাচের ৪ মিনিট ১৭ সেকেন্ডের মাথায় দর্শকরা তাদের উপহারের পুতুল ছুড়ে মারতে থাকেন মাঠে। মুহূর্তেই খেলনার পাহাড় জমে যায়।

এই ঘটনা সম্পর্কে বেসিকতাসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘আমাদের সমর্থকরা ভোডাফোন পার্কে স্কার্ফ, বেরেট এবং প্লাশ খেলনা ছুড়ে দিয়েছে ভূমিকম্প অঞ্চলের শিশুদের জন্য উৎসাহিত করার জন্য উপহার হিসেবে।’

তুরস্ক-সিরিয়ায় গত ৬ জানুয়ারি ৭ দশমিক ৮ মাত্রার প্রলয়ংকারী ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ৫০ হাজারের অধিক মানুষ মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে তুরস্কে।

