কিংবদন্তি ফেদেরারের কলমে আরেক কিংবদন্তি মেসি

টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেদেরারের মেসিপ্রেমের খবর কে না জানে? আর্জেন্টাইন ফুটবলের ভক্ত তিনি। ছোটবেলা থেকে তার প্রিয় ফুটবলার ম্যারাডোনা এবং গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা। এখন মেসির ভক্ত ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। প্রিয় ফুটবলারকে নিয়ে এবার রীতিমত কলামও লিখে ফেলেছেন তিনি।

কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর লিওনেল মেসির জনপ্রিয়তা বেড়েছে অনেক বেশি। একই সঙ্গে বেড়েছে তার প্রভাবও। যে কারণে টাইম ম্যাগাজিনের জরিপে বিশ্বের সেরা ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় উঠে এসেছে মেসি এবং এমবাপের নাম।

বিশ্বজুড়ে মেসির অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্ত রয়েছেন। যার মধ্যে রজার ফেদেরারও একজন। এমন এক প্রিয় ফুটবলারকে নিয়ে সুযোগ পেয়েই কলাম লিখে ফেলেছেন তিনি। আর্জেন্টাইন তারকাকে নিয়ে নিজের মুগ্ধতার কথা ফেদেরার লিখেছেন আমেরিকার ‘টাইম’ পত্রিকায় time.com।

শুরুতেই ফেদেরার লিখেছেন, ‘মেসির গোল করার রেকর্ড এবং শিরোপা জয় নিয়ে মনে করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। ৩৫ বছরের মেসির যে বিষয়টা আমাকে আকর্ষণ করে তা হল, এত বছর ধরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখা। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যেমন কঠিন তেমনই কঠিন ধরে রাখা। ও জাদুকরের মতো ড্রিবল করে। কোনাকুনি যে শটগুলো নেয়, সেগুলো শিল্প। ওর সচেতনতা এবং অনুমান ক্ষমতা বোধগম্য নয়।’

গত বছর পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানিয়েছেন রজার ফেদেরার। অবসরের পর উপলব্ধি করেছেন, তাদের মতো ক্রীড়াবিদ বাকিদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনে সেটা তারা বুঝতে পারেন না।

