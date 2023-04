অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি: সৌদি আরব থেকে বের করে দেয়া হতে পারে রোনালদোকে

বিশ্বকাপে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের সেই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির রেশ এখনও কাটেনি। তুমুল সমালোচনার শিকার তিনি সারা বিশ্বে। এবার তার চেয়েও জঘন্যভাবে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। যে কারণে, সৌদি আরব জুড়ে তুমুল দাবি তুলেছে, পর্তুগিজ এই ফুটবলারকে দেশটি থেকে বের করে দেয়ার জন্য।

মঙ্গলবার আল হিলালের বিপক্ষে খেলতে গিয়েছিলো রোনালদোর ক্লাব আল নাসর। ম্যাচটিতে ২-০ গোলে হেরে যায় তার ক্লাব। একই সঙ্গে রোনালদো নিজেও ভালো খেলেননি। শুধু তাই নয়, উল্টা-পাল্টা ঘটনার জন্ম দিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। হেড করে গোল করতে না পেরে প্রতিপক্ষের ফুটবলারকে গলা ঝাপটে ধরার জন্য লাল কার্ড দেখতে বসেছিলেন। ম্যাচ শেষে সাইডলাইনে সাজিয়ে রাখা পানির বোতলে লাথি মেরেছেন।

এ যাত্রায় বেঁচে গেলেও মাঠ ছাড়ার সময় দর্শকদের কাছ থেকে ‘মেসি মেসি’ ধুয়ো ধ্বনি শোনার পর নিজের পুরুষাঙ্গ ধরে যে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছেন তিনি, সে ঘটনা গড়াতে পারে অনেক দুর। সৌদি আরবের অধিকাংশ মানুষই এখন মনে করছেন, এ ঘটনায় তাদের দেশ ছাড়তে হতে পারে রোনালদোকে।

যদিও রোনালদোর ক্লাব আল নাসর তার পাশেই দাঁড়িয়েছে। তারা জানিয়েছে কেন রোনাল্ডো ওই অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন। তাদের দাবি, রোনালদোর কুঁচকিতে চোট রয়েছে। সে কারণেই ওই জায়গায় হাত দিয়েছিলেন তিনি। আল নাসের বলছে, ‘রোনালদোর চোট রয়েছে এটাই সত্যি। কোনও সমর্থক অন্য কিছু ভাবতে চাইলে ভাবতে পারে।’

Cristiano Ronaldo only got a yellow for this challenge pic.twitter.com/05eH8qZqvw