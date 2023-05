ভিনিকে রক্ষার আহ্বান ব্রাজিল প্রেসিডেন্টের

স্প্যানিশ লা লিগায় একের পর এক বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। মায়োর্কা, রিয়াল ভায়াদোলিদ, আতলেতিকো মাদ্রিদ, বার্সেলোনার পর ভ্যালেন্সিয়া—লা লিগার এবারের মৌসুমে এ নিয়ে পাঁচবার প্রতিপক্ষের মাঠে বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হলেন তিনি। সর্বশেষ ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে গিয়ে দলটির সমর্থকদের কাছে সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক আচরণের মুখোমুখি হন রিয়াল তারকা।

ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের প্রতি এমন আক্রমণাত্মক আচরণের কারণে তার নিরাপত্তা এবং ফুটবল ক্যারিয়ার নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন ব্রাজিল প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা। তিনি ভিনিসিয়ুসকে রক্ষা করার জন্য ফিফার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

Brazil’s president, Lula supports Vinicius:



"A poor boy who won at life. One of the best players in the world and for Real Madrid. We will not allow racism to take over football stadiums."