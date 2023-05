ভিনিসিয়ুসকে আবারও বর্ণবাদী আচরণ: ৭ জন গ্রেফতার

স্পেনে রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের প্রতি বর্ণবাদী আচরণ অব্যাহত রয়েছে। রোববার রাতে ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে গিয়ে চরম বর্ণবাদী আচরণের শিকার হলেন তিনি। এতটাই বেশি যে, তিনি মাঠেই কেঁদে দিয়েছিলেন। এরপর মাঠ থেকে বের হওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে পুরো লা লিগাকেই দায়ী করলেন।

এ নিয়ে আবা লা লিগা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ বেধে গেলো ভিনিসিয়ুসের। বর্ণবাদী আচরণকে কেন্দ্র করে ব্রাজিলে ব্যাপক ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ব্রাজিলিয়ানরা স্পেনের বিপক্ষে কথা বলতে শুরু করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে ব্রাজিল-স্পেন একে অপরের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায় ভিনিসিয়ুসকে কেন্দ্র করে।

The fans who hung a mannequin doll with the Vinicius shirt being arrested in Madrid. @policia #rmalive pic.twitter.com/sdBZhOXaB1