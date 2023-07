অল্পের জন্য গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন মেসি

নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় মাত্রই থাকতে শুরু করেছেন লিওনেল মেসি। এর মধ্যে পড়তে বসেছিলেন বড় দুর্ঘটনার কবলে। একটুর জন্য গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে বেঁচেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। খবর টিওয়াইসি স্পোর্টস ও মার্কার।

এখনো যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে মেসির বরণ অনুষ্ঠান হয়নি। আগামীকাল সমর্থকদের সঙ্গে মেসির পরিচয়পর্ব হওয়ার কথা।

এর আগেই বড় এক দুর্ঘটনায় পড়তে বসেছিলেন মেসি। ফ্লোরিডার রাস্তায় তার গাড়ি ট্রাফিক সংকেত বুঝতে পারেনি। লাল বাতি জ্বলে ওঠার পরও না থেমে এগিয়ে গিয়েছিল সামনে। সামনের রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েকটি গাড়ি আসছিল। আরেকটু হলে বড় সংঘর্ষ লাগতে বসেছিল।

| Messi went through a red light.Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.



