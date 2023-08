৩০ মিটার দূর থেকে মেসির চোখ ধাঁধানো গোল, ফাইনালে ইন্টার মিয়ামি

যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে লিওনেল মেসির দুর্দান্ত ফর্ম ছুটছেই। এবার করলেন প্রায় ৩০ মিটার দূর থেকে চোখ ধাঁধানো এক গোল। আর্জেন্টাইন মহাতারকার দুরন্ত পারফরম্যান্সে ভর করে লিগস কাপের ফাইনালে উঠে গেছে ইন্টার মিয়ামি।

বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে লিগস কাপের সেমিফাইনালে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নকে তাদেরই মাঠ সুবারু পার্কে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে মিয়ামি।

মিয়ামি জয় নিশ্চিত করে ফেলে ম্যাচের প্রথমার্ধেই। হোসেফ মার্টিনেজ, মেসি ও জর্দি আলবার গোলে ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে দলটি। ৮৪ মিনিটে ডেভিড রুইজ করেছেন চতুর্থ গোলটি। এর আগে ৭৩ মিনিটে ফিলাডেলফিয়ার আলেহান্দ্রে বেদোয়া একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়েছিলেন।

