ইন্টার মিয়ামিতে এক হচ্ছেন মেসি-রোনালদো!

এর আগে একবার শোনা গিয়েছিলো পিএসজিতে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলতে পারেন দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। কিন্তু সেই আলোচনা বেশি দূর এগোয়নি। কারণ, রোনালদো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন সৌদি প্রো লিগে এবং লিওনেল মেসি পিএসজি ছেড়ে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএস লিগের ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে।

তবে, দুই ফুটবলারের একসঙ্গে হওয়ার সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আবারও গুঞ্জন শুরু হয়েছে, দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বীর একসঙ্গে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফুটবল খেলার। তেমন গুঞ্জন বা পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়ন হয়ে যায়, তাহলে তা হবে বর্তমান সময়ের সেরা আশ্চর্যজনক ঘটনা।

স্পেনের মাদ্রিদ ভিত্তিক ক্রীড়া গণমাধ্যম মার্কা রিপোর্ট করেছে, ইন্টার মিয়ামিতে এক হতে পারেন মেসি এবং রোনালদো। তাদের দাবি, ইন্টার মিয়ামিই এই উচ্চাভিলাসী আকাঙ্খা পোষণ করছে। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বসেরা ফুটবলারকে এক কাতারে নিয়ে আসার।

শুধু ফুটবলই নয়, ক্রীড়া দুনিয়ার ইতিহাসে মেসি-রোনালদোর যে দ্বৈরথ, তেমনটা খুব কমই দেখা যায়। নাদাল-ফেদেরার, বোল্ট-গ্যাটলিন, মোহাম্মদ আলি-জো ফ্রেজারদের দ্বৈরথ কিংবদন্তী হয়ে আছে। তেমনই কিংবদন্তির পর্যায়ে মেসি-রোনালদোর দ্বৈরথ। যদিও এখনও দু’জনের কেউই আন্তর্জাতিক ফুটবল কিংবা ক্লাব ফুটবলকে বিদায় জানাননি।

তবে, দু’জনের দ্বৈরথ এখন আর খুব একটা দেখার সুযোগ নেই। মেসি বার্সেলোনা এবং রোনালদো রিয়াল ছাড়ার পর সেই সুযোগ কমে গিয়েছিলো। তবুও ইউরোপিয়ান ফুটবলে যেটুকু দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেটাও শেষ হয়ে গেছে দু’জনের একজন যখন এশিয়া এবং অন্যজন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

Inter Miami STILL wants to sign Cristiano Ronaldo. [@a_altamimi11] pic.twitter.com/3S7Q11o7xO