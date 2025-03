চলে গেলেন মোহাম্মদ আলির বিখ্যাত প্রতিপক্ষ জর্জ ফোরম্যান

সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবীদের খ্যাত, বক্সিং কিংবদন্তী মোহাম্মদ আলির যে কয়টি লড়াই বিখ্যাত হয়ে আছে, তার মধ্যে অন্যতম রাম্বল ইন দ্য জাঙ্গল। সেই বিখ্যাত লড়াইয়ে মোহাম্মদ আলির প্রতিপক্ষ ছিলেন আরেক কিংবদন্তী বক্সার জর্জ ফোরম্যান। অবশেষে না ফেরার দেশে চলে গেলেন এই কিংবন্তী ক্রীড়াবীদ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর।

দু’বারের হেভিওয়েট বিশ্বচ‍্যাম্পিয়ন শুক্রবার নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার পরিবারের পক্ষ থেকেই এ খবর জানানো হয়েছে। ইনস্টাগ্রামে পরিবারের পক্ষ থেকে লেখা হয়, ‘অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের প্রিয় জর্জ ফোরম‍্যান মৃত্যুবরণ করেছেন। ২১ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সে সময় পরিবার তার পাশেই ছিল। উনি যেমন একজন ভাল স্বামী তেমনি একজন ভাল বাবাও ছিলেন।’

১৯৭৪ সালে ‘রাম্বল ইন দ‍্য জাঙ্গল’ লড়াইয়ে ফোরম‍্যান হেরে যান আলির কাছে। বিশ্বচ্যাম্পিয়নের খেতাব হাতছাড়া হয়; কিন্তু প্রায় দু’দশক (২১ বছর) পর ‘বিগ জর্জ’ হারিয়ে দেন মাইকেল মুরারকে। খেতাব পুনরুদ্ধার করেন। ৪৫ বছর বয়সে বিশ্ব হেভিওয়েট জয় করার পর সবচেয়ে বেশি বয়সী চ্যাম্পিয়ন হিসেবে রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি।

মৃত্যুকালে বিশাল সম্পদ রেখে যান জর্জ ফোরম্যান। বিভিন্ন মিডিয়ার দাবি ফোরম্যানের সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারের। সে সঙ্গে তিনি রেখে গেছেন বিশাল এক পরিবার ও বক্সিংয়ে সোনালী এক অতীত।

Condolences to George Foreman’s family. His contribution to boxing and beyond will never be forgotten. pic.twitter.com/Xs5QjMukqr