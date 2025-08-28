  2. খেলাধুলা

স্বর্ণজয়ী ফাতেমা মুজিবকে ছাড়াই ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
স্বর্ণজয়ী ফাতেমা মুজিবকে ছাড়াই ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ

বাংলাদেশের ফেন্সিংয়ের পোস্টারগার্ল ও গত এসএ গেমসে স্বর্ণজয়ী ফাতেমা মুজিবকে ছাড়াই আগামীকাল শুক্রবার শুরু হচ্ছে ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। দুই দিনব্যাপী এই চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে পল্টনের শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে।

দক্ষিণ এশিয়ান (এসএ) গেমসে ফেন্সিংয়ে বাংলাদেশের প্রথম স্বর্ণ জেতা ফাতেমা মুজিব ইনজুরির কারণে এবারের আসরে খেলতে পারছেন না। হাঁটুর চোটের কারণে অন্তত চার মাস তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন তার চিকিৎসকরা।

২০১৯ সালে কাঠমান্ডু এসএ গেমসে প্রথমবার অংশ নিয়েই সোনা জিতে আলোচনায় আসেন ফাতেমা। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য ১৪তম এসএ গেমসকে সামনে রেখে জাতীয় ক্যাম্প শুরু হলেও সেখানে নেই তারকা এই ফেন্সার। প্রস্তুতি নিতে গিয়েই হাঁটুতে গুরুতর আঘাত পান তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে চ্যাম্পিয়নশিপ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ফেন্সিং ফেডারেশনের সভাপতি মেজর (অব.) কামরুল ইসলাম বলেন, ‘ফাতেমা মুজিবের ইনজুরিটা দুঃখজনক। সিএমএইচে তার অপারেশন করানো হয়েছে। চিকিৎসকরা চার মাস বিশ্রামে থাকতে বলেছেন।’

ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, আনসার ও ভিডিপি, বিজিবি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাব সমূহ। দলগত ইভেন্ট থাকছে না। ইপি, সেবার, ফয়েল- এই তিনটি ব্যক্তিগত ইভেন্টে নারী ও পুরুষ মিলিয়ে অংশ নেবেন প্রায় ১৭৫ জন ফেন্সার।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেন্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বসুনিয়া এম আশিকুল ইসলাম, সদস্য রেজাউর রহমান সিনহা, শফিকুর রহমান, পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কাজী আশিক উর রহমান।

আরআই/এমএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।