ভারতের মাটিতে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপও খেলবে না পাকিস্তান

ভারতের মাটিতে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপও খেলবে না পাকিস্তান
ভারতের রাজগিরে চলমান এশিয়া কাপ হকি থেকে আগেই নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল পাকিস্তান। কোয়ালিফাই করেও তারা না খেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ। এবার ভারতের মাটিতে হতে যাওয়া পুরুষদের জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ থেকেও নিজেদের সরিয়ে নিলো পাকিস্তান।
আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত এই টুর্নামেন্টটি ভারতের চেন্নাইয়ে আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত হওয়ার কথা রয়েছে।
পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের (পিএইচএফ) সভাপতি তারিক বুগটি মঙ্গলবার লাহোরে ফেডারেশন সদর দফতরে এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানি এক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘পাকিস্তান জুনিয়র হকি দল হকি বিশ্বকাপে অংশ নেবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে ভারতে ভ্রমণ করা সম্ভব নয়।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘ভারতের সঙ্গে যে টানাপোড়েন চলছে, তাতে এশিয়া কাপে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। দুই দেশের পরিস্থিতি প্রায় যুদ্ধাবস্থার মতো। তাই এই অবস্থায় এখন বা ভবিষ্যতে আমাদের পক্ষে ভারতে যাওয়া সম্ভব নয়। পরিস্থিতি আগের মতোই রয়েছে। আর যদি ভারতীয় ক্রিকেট দল এখানে না আসে, তবে পাকিস্তান হকি দলও ভারতে যাবে না।’
দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত খুব একটা অস্বাভাবিক না হলেও কিছুটা বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। কারণ, গত শনিবারই হকি ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল ভোলা নাথ সিংহ জানিয়েছিলেন, পাকিস্তান আসন্ন বিশ্বকাপে অংশ নেবে।
এর আগে গেল এপ্রিলে ভারতশাসিত কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার জেরে মে মাসে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা শুরু হয়। ফলে দুদেশের সম্পর্ক কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে তলানিতে পৌঁছায়। যার প্রভাব পড়ছে ক্রীড়াঙ্গনেও।
