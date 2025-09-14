বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ
সোমবার ট্র্যাকে নামছেন বাংলাদেশের রনি
অ্যাথলেটিকসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্ট ১০০ মিটার স্প্রিন্ট। জাপানের টোকিওতে চলমান বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে এই ইভেন্ট দুটি হয়ে গেছে রোববার। দ্রুততম মানব হয়েছেন জ্যামাইকার অবলিক সেভিল এবং দ্রুততম মানবী হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেলিসা জেফারসন-উডেন। অ্যাথলেটিকসের সবচেয়ে বড় ও মর্যদার এই আসরে আছে বাংলাদেশের উপস্থিতিও। একমাত্র অ্যাথলেট নাজিমুল হোসেন রনি অংশ নেবেন ৪০০ মিটার হার্ডলসে।
আগামীকাল (সোমবার) বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে এই ইভেন্টের হিটে অংশ নেবেন রনি। দৌড়াবেন ৫ নম্বর হিটে ২ নম্বর লেনে।
সাধারণত বৈশ্বিক আসরগুলোতে স্প্রিন্টারদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন। এবার হার্ডলার পাঠিয়েছে ফেডারেশন। দ্রুততম মানব ইমরানুর রহমানকেও বিবেচনায় রেখেছিল ফেডারেশন। তবে ইমরান নিজেই বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে যেতে চাননি।
জাতীয় পর্যায়ে দারুণ ছন্দে আছেন নাজিমুল হোসেন রনি। গত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় অ্যাথলেটিকসের ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৫০.৮৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে ৩২ বছর আগের জাতীয় রেকর্ড ভাঙেন। গত মাসে হওয়া সামার অ্যাথলেটিকসের এই ইভেন্টেও শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছেন নাজিমুল, স্বর্ণ জিতেছেন ৫২.৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে।
আরআই/এমএমআর/জিকেএস