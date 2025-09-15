  2. খেলাধুলা

বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো কিংবদন্তি বক্সারকে

প্রকাশিত: ১১:৪৪ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্রিটিশ বক্সিং কিংবদন্তি রিকি হ্যাটন আর নেই। রোববার সকালে গ্রেটার ম্যানচেস্টারের হাইডে নিজ বাড়িতে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃত্যুর পেছনে কোনো সন্দেহজনক ঘটনার আলামত পাওয়া যায়নি। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে পোস্টমর্টেমের পর। মৃত্যুকালে হ্যাটনের বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৬ বছর।

‘দ্য হিটম্যান’খ্যাত হ্যাটন আগামী ডিসেম্বরে দুবাইয়ে ঈসা আল দাহ-এর বিপক্ষে রিংয়ে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেই প্রত্যাবর্তনের আগে তার এমন প্রস্থান ভক্তদের স্তব্ধ করে দিয়েছে।

হ্যাটন তার ক্যারিয়ারে আইবিএফ, ডব্লিউবিএ এবং ডব্লিউবিও লাইট-ওয়েল্টারওয়েট শিরোপা জিতেছেন, পাশাপাশি আইবিও ওয়েল্টারওয়েট বেল্টও জিতেছিলেন। তিনি ৪৮টি লড়াইয়ের মধ্যে ৪৫টি জয়ের রেকর্ড গড়েছিলেন।

আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের ধরণ এবং নিখুঁত পাঞ্চিংয়ের জন্য তিনি ভক্তদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন। ২০০৫ সালে কোস্টা জুরকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা তার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত।

তবে হ্যাটনের জীবন সংগ্রাম ছিল কঠিন। বিষন্নতা, কোকেন আসক্তি এবং একাধিক আত্মহত্যার প্রচেষ্টার কথা নিজেই জানিয়েছিলেন। ২০১২ সালে ভিয়াচেস্লাভ সেনচেঙ্কোর কাছে পরাজয়ের পর অতিরিক্ত মাত্রায় মাদক গ্রহণের পরও বেঁচে গিয়েছিলেন। এমন কঠিন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন হ্যাটন। ফিরেছিলেন স্বাভাবিক জীবনে।

হ্যাটনের মতো বিশ্বমানের ফাইটারের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন তার সহকর্মী, সমর্থক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা।

