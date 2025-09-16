  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি
রাজশাহী-খুলনা
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
ঢাকা বিভাগ-রংপুর বিভাগ
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

সিপিএল: এলিমিনেটর
অ্যান্টিগা-ত্রিনবাগো
আগামীকাল সকাল ৬টা, স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল
চ্যাম্পিয়নস লিগ
বিলবাও-আর্সেনাল
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
টটেনহ্যাম-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

রিয়াল মাদ্রিদ-মার্শেই
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
জুভেন্টাস-ডর্টমুন্ড
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

অ্যাথলেটিকস
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
বেলা ৩টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ 

