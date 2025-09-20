দুই পরিবর্তন নিয়ে সুপার ফোর শুরু করছে বাংলাদেশ

দুই পরিবর্তন নিয়ে সুপার ফোর শুরু করছে বাংলাদেশ
আফগানিস্তানের বিপক্ষে যে একাদশ নিয়ে খেলে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ, সম্ভাবনা ছিল সেই একাদশে হয়তো পরিবর্তন আনা হবে না। যদি আনা হয়ও, তাহলে পঞ্চম বোলার হিসেবে একজন পেসার (তানজিম সাকিব) বা একজন স্পিনার (শেখ মেহেদী) যুক্ত করা হতে পারে।
কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরের এই ম্যাচের একাদশে দুটি পরিবর্তন এনেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। স্বাভাবিকভাবেই বোলিং শক্তি বাড়ানোর চিন্তা করেছে টাইগাররা। যে কারণে নুরুল হাসান সোহানকে বাদ দিয়ে পঞ্চম বোলার হিসেবে শেখ মেহেদীকে দলে নেয়া হলো।
তবে, সবাইকে অবাক করেছে অন্য একটি সিদ্ধান্ত। লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেনকে একাদশ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুর্দান্ত খেলেছিলেন রিশাদ। দুটি উইকেট নেয়ার পাশাপাশি দুর্দান্ত ফিল্ডিংও করেছিলেন। সেই রিশাদকে বাদ দিয়ে পেস শক্তি বাড়ানো হয়েছে বাঁ-হাতি শরিফুল ইসলামকে দলে নিয়ে।
বাংলাদেশ একাদশ
তানজিদ তামিম, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নাসুম আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, শেখ মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।
শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটরক্ষক), কামিল মিশারা, কুশল পেরেরা, চারিথ আশালঙ্কা (অধিনায়ক), কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুনিথ ভেল্লালাগে, দুষ্মন্তে চামিরা, নুয়ান থুসারা।
আইএইচএস/