এশিয়া কাপের ফাইনালে আজ ভারত-পাকিস্তান মহারণ

এশিয়া কাপের ফাইনালে আজ ভারত-পাকিস্তান মহারণ
৪১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত আর পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই মহারণ মাঠে গড়াবে আজ রোববার বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়।
ভারত এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অপরাজিত দল। পাকিস্তান ফাইনালে এসেছে অনেক উত্থান-পতনকে পাশ কাটিয়ে। এবারের এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে দুটি ম্যাচ হেরেছে পাকিস্তান, দুটিই ভারতের বিপক্ষে। একবার গ্রুপপর্বে, একবার সুপার ফোরে। এবার ফাইনালে পাকিস্তানের প্রতিশোধ নেয়ার শেষ সুযোগ।
পাকিস্তানের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা-ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মা। পুরো টুর্নামেন্টে ভারতের ব্যাটিংকে দানবীয় বানিয়েছেন তিনিই। মিডল অর্ডার ততটা ভয় জাগানিয়া ছিল না।
ফলে অভিষেককে দ্রুত ফেরাতে পারলে পাকিস্তানের বড় দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। যদিও তাদের মূল দুশ্চিন্তা নিজেদের ব্যাটিং নিয়েই। পুরো টুর্নামেন্টেই তাদের বোলাররা ম্যাচ জিতিয়েছে। ব্যাটিং ছিল হতাশাজনক। এমনকি বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা ম্যাচেও পাকিস্তান মাত্র ১৩৫ রান করতে পেরেছিল। ভারতের বিপক্ষে জিততে হলে ব্যাটিংয়ের এই দুর্দশা কাটাতে হবে পাকিস্তানকে।
দুবাইয়ের কন্ডিশনে রাতে ডিউ থাকলে দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করা কঠিন হতে পারে। ফলে টসটা গুরুত্বপূর্ণ হবে। টস জিতলে আগে বোলিং বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অধিনায়ক।
এই ম্যাচ কেবল ক্রিকেট নয়—দুই দেশের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রচণ্ড আবেগ এখানে জড়িত। ভারত টুর্নামেন্টে একক আধিপত্য দেখাচ্ছে। তবে পাকিস্তানও এবার প্রতিশোধের মুডে থাকবে। ফলে জমজমাট এক লড়াইয়ের প্রত্যাশা করতেই পারেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।
এমএমআর/এমএস