  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১ অক্টোবর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ এএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট
জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

খুলনা-রংপুর
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

প্রথম টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কারাবাগ-কোপেনহেগেন
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

সেঁ জিলোয়াস-নিউক্যাসল
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

আর্সেনাল-অলিম্পিয়াকোস
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

বার্সেলোনা-পিএসজি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

মোনাকো-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

টেনিস
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ৫

