টিভিতে আজকের খেলা, ৪ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
রংপুর-রাজশাহী
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
বরিশাল-ঢাকা মহানগর
দুপুর ২টা, টি স্পোর্টস
আহমেদাবাদ টেস্ট, তৃতীয় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ২
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ১ ও টেন ক্রিকেট
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-টটেনহাম
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল-ওয়েস্ট হাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
চেলসি-লিভারপুল
রাত ১০টা ৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, রাজধানী টিভি
জার্মান বুন্দেসলিগা
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড-লাইপজিগ
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ২
ফ্রাঙ্কফুর্ট-বায়ার্ন মিউনিখ
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ২
এমএমআর/এএসএম