৪৪৮ রানে ইনিংস ঘোষণা ভারতের, ইনিংস হারের শঙ্কায় ক্যারিবীয়রা

৪৪৮ রানে ইনিংস ঘোষণা ভারতের, ইনিংস হারের শঙ্কায় ক্যারিবীয়রা
আহমেদাবাদ টেস্টে ইনিংস হারের শঙ্কায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ইনিংসে তারা মাত্র ১৬২ রানে অলআউট হয়েছিল। জবাবে ৫ উইকেটে ৪৪৮ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে ভারত।
২৮৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ২৪ রানেই ২ উইকেট খুইয়ে বসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফিরে গেছেন দুই ওপেনার জন ক্যাম্পবেল (১৪) আর ত্যাগনারায়ণ চন্দরপল (৮)।
এর আগে তিন সেঞ্চুরিতে বড় সংগ্রহ গড়ে ভারত। সেঞ্চুরি হাঁকান লোকেশ রাহুল (১০০), ধ্রুব জুরেল (১২৫) আর রবীন্দ্র জাদেজা (১০৪)।
