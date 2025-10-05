টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ৫ অক্টোবর, ২০২৫
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ, টি-টোয়েন্টি
চট্টগ্রাম-সিলেট
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস টিভি
খুলনা-ঢাকা
সরাসরি, দুপুর ২টা
টি স্পোর্টস টিভি
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-পাকিস্তান
সরাসরি বিকাল ৩-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১, টি স্পোর্টস টিভি
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-প্যালেস
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ব্রেন্টফোর্ড-ম্যানচেস্টার সিটি
সরাসরি, রাত ৯-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
স্প্যানিশ লা লিগা
সেভিয়া-বার্সেলোনা
সরাসরি, রাত ৮-১৫ মিনিট
ফ্যানকোড, বিগিন অ্যাপ
সেল্তা ভিগো-অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ১টা
বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড
ইতালিয়ান সিরি আ
ফিওরেন্তিনা-রোমা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
ডিএজেডএন
নাপোলি-জেনোয়া
সরাসরি, রাত ১০টা
ডিএজেডএন
জুভেন্টাস-এসি মিলান
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মি.
ডিএজেডএন
টেনিস
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
আইএইচএস/