ঢাকায় পা রেখেছেন হামজা, বিকেলেই নামছেন অনুশীলনে

ঢাকায় পা রেখেছেন হামজা, বিকেলেই নামছেন অনুশীলনে
ভক্ত-সমর্থকদের অপেক্ষার পালা শেষ করে ঢাকায় পা রেখেছেন জাতীয় ফুটবল দলের সবচেয়ে বড় তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরী। আজ (সোমবার) বিকেলেই অনুশীলনে নেমে পড়বেন তিনি।
আজ সকাল ১১টা ৫ মিনিটে লন্ডন থেকে সিলেট হয়ে রাজধানী ঢাকায় এসে পৌঁছান হামজা। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি হোটেলে চলে গেছেন তিনি। একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলেই নামবেন অনুশীলনে।
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি চলছে। প্রাথমিক ক্যাম্পে ৩০ ফুটবলার ডেকেছিলেন স্প্যানিশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। এরই মধ্যে দুজন ইনজুরিতে ছিটকে গেছেন, ইব্রাহিম ও সুমন রেজা।
হামজা আসায় ক্যাম্পে খেলোয়াড় এখন ২৭ জন হলো। আগামীকাল কানাডা থেকে রাত ৮টা ৫ মিনিটে ঢাকায় পা রাখার কথা শামিত সোমের। যার অর্থ মাত্র এক সেশন অনুশীলন করেই মাঠে নেমে পড়তে হবে কানাডাপ্রবাসী এই ফুটবলারকে।
বাংলাদেশের জন্য হংকংয়ের বিপাক্ষে ম্যাচটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আগের ম্যাচে সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে যাওয়ার পরই বাংলাদেশের জন্য এশিয়ান কাপের পথ কঠিন হয়ে গেছে। ঘরের যে তিনটি ম্যাচে চোখ ছিল বাংলাদেশের। সেই তিন ম্যাচের প্রথমটিতেই হেরেছে সিঙ্গাপুরের কাছে। বাকি দুই ম্যাচের প্রথমটি হংকংয়ের বিপক্ষে ৯ অক্টোবর।
বাংলাদেশ দুই ম্যাচে ৫ পয়েন্ট হারানোর পর আক্ষরিকভাবে শেষ হয়ে গেছে বাছাই পর্ব টপকানোর সম্ভাবনা। কাগজ-কলমে যে সম্ভাবনা আছে তা বাঁচিয়ে রাখতে এই ম্যাচ জয়ের কোনো বিকল্প থাকবে না বাংলাদেশের।
