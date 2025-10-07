  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ৭ অক্টোবর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড
সরাসরি, বেলা ৩-৩০ মি.
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি
চট্টগ্রাম-ঢাকা বিভাগ
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
টি স্পোর্টস

খুলনা-সিলেট
সরাসরি, বেলা ১-৩০ মি.
টি স্পোর্টস

টেনিস
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

ফুটবল

অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল
ইউক্রেন-স্পেন
সরাসরি, রাত ১-৩০ মি.
ফিফা প্লাস

চিলি-মেক্সিকো
সরাসরি, আগামীকাল ভোর ৫টা
ফিফা প্লাস

কাবাডি
প্রো কাবাডি লিগ
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

