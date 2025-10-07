টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ৭ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড
সরাসরি, বেলা ৩-৩০ মি.
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি
চট্টগ্রাম-ঢাকা বিভাগ
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
টি স্পোর্টস
খুলনা-সিলেট
সরাসরি, বেলা ১-৩০ মি.
টি স্পোর্টস
টেনিস
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
ফুটবল
অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল
ইউক্রেন-স্পেন
সরাসরি, রাত ১-৩০ মি.
ফিফা প্লাস
চিলি-মেক্সিকো
সরাসরি, আগামীকাল ভোর ৫টা
ফিফা প্লাস
কাবাডি
প্রো কাবাডি লিগ
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
আইএইচএস/জিকেএস