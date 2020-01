কোবি ব্রায়ান্টের মৃত্যুতে মেসি-রোনালদোর শোক

হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের বাস্কেটবলের অন্যতম কিংবদন্তি কোবি ব্রায়ান্টের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন ফুটবল অঙ্গনের দুই মহাতারকা লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

বাস্কেটবলের এ তারকার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে এক টুইট বার্তায় আর্জেন্টাইন ও বার্সেলোনা সুপারস্টার বলেন, 'আমার কিছু বলার নেই। আমার সব ভালোবাসা কোবি এবং তার পরিবারের জন্য। আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি। আমরা এক সঙ্গে কিছু ভালো সময় পার করেছি, এটা খুবই সন্তুষ্টির। সে এক বিরল প্রতিভা।'

Ig Messi: "I have no words... all my love for Kobe's family and friends. It was a pleasure to meet him and share good moments together. He was a genius like few others.” pic.twitter.com/PK63D7hfU5

এদিকে টুইট বার্তায় পর্তুগাল ও জুভেন্টাস সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো বলেন, 'কোবি ও তার মেয়ের মৃত্যুর খবর শোনা খুবই দুঃখজনক। সে একজন সত্যিকারের লেজেন্ড এবং অনেকের অনুপ্রেরণা। আমি তার পরিবারের এবং এ দুর্ঘটনায় নিহত সকল পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।'

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH