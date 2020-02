অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নতুন রানি ২১ বছরের সোফিয়া

গত ১২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপা জিতলেন সোফিয়া কেনিন। আজ শনিবার মেলবোর্ন পার্কে টুর্নামেন্টের ফাইনালে স্পেনের গারবিন মুগুরুজাকে ৪-৬, ৬-২, ৬-২ সেটে হারিয়ে ক্যারিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ডস্লাম জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ২১ বছর বয়সী এই টেনিস ললনা।

ফাইনাল জেতার স্মরণীয় দিনে কেনিনের বয়স ২১ বছর ৮০ দিন। গত এক যুগের মধ্যে এত কম বয়সে কোনো প্রতিযোগীই এই টুর্নামেন্টে ট্রফি জিততে পারেননি। তার আগে ২০০৮ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপা জিতেছিলেন রুশ টেনিসকন্যা মারিয়া শারাপোভা।

অথচ ইতিহাস গড়া ফাইনালে শুরুটা খুব একটা ভালো ছিল না। বরং প্রথম সেটে পিছিয়েই পড়েছিলেন সোফিয়া। তবে পরের দুই সেটে দুর্দণ্ড প্রতাপেই ফেরেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞ মুগুরুজাকে আর পাত্তা দেননি।

ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো এমন সাফল্য ছুঁতে পেরে আবেগ যেন বাঁধ মানছিল না সোফিয়ার। বললেন, ‘আমার স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সত্যি হলো। আমি খুব আবেগী হয়ে পড়েছি। আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। এটা আমার জীবনের সেরা দুই সপ্তাহ ছিল।’

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles #AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh