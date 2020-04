করোনায় পরপারে আমেরিকান এনএফএল সুপারস্টার

করোনা প্রাণ কেড়ে নিল ক্রীড়াজগতের আরও এক জনের। আমেরিকার কিংবদন্তি এনএফএল খেলোয়াড় টম ডেম্পসে শনিবার ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন।

সুপার বোলকে আমেরিকান ফুটবল বলে। ন্যাশনাল ফুটবল লীগের সংক্ষিপ্ত রূপ ‘এনএফএল’। ডেম্পসে ছিলেন এনএফএলের কিংবদন্তি কিকার। ১৯৭০ সালে নিউ অরল্যান্স সেইন্টের হয়ে ৬৩ গজ দূর থেকে গোল করে রেকর্ড ভাঙেন তিনি।

ডেম্পসের এই রেকর্ড কেউ ছুঁতে পারেননি ২৮ বছর। ১৯৯৮ সালে তার সমান ৬৩ গজের রেকর্ড গড়েন জেসন এলাম। ২০১৩ সালে ৬৪ গজ কিকে গোল করে রেকর্ড নিজের করে নেন ম্যাট প্রেটার।

গত ২৫ মার্চ করোনাভাইরাস ধরা পড়ে ডেম্পসের। তার কন্যা অ্যাশলে জানিয়েছেন, অবস্থা অনেক খারাপ হওয়ার পরও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পরিবারের কেউ দেখা করতে পারেননি। কেননা তাদের সবাইকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয়েছে। অ্যাশলে জানান, তার বাবা মস্তিষ্কের আলঝেইমার এবং ডেমেনশিয়ায় (বুদ্ধিবৈকল্য) আক্রান্ত ছিলেন।

ডেম্পসে ছিলেন দুর্দান্ত প্রতিভাবান একজন খেলোয়াড়। জন্মের পর থেকেই তার ডান পায়ে কোনো আঙুল ছিল না, আঙুল ছিল না ডান হাতেও। খেলার সময় তিনি বিশেষভাবে তৈরি এক ধরনের জুতো পড়তেন।

On November 8, 1970 Saints PK Tom Dempsey kicked the game-winning 63 yard FG versus the Lions at Tulane stadium, 19-17.

