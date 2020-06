এ কি চালাচ্ছেন ধোনি! (ভিডিও)

মহেন্দ্র সিং ধোনির বাইক-প্রেমের কথা কম বেশ সবারই জানা। করোনাভাইরাসের এই সময়টায় মাঝেমধ্যেই ভারতের সাবেক অধিনায়ককে হোমটাউন রাঁচিতে বাইক রাইডিংয়ে দেখা গেছে।

মহামারির মধ্যে বেশিরভাগ ক্রীড়া তারকা সময় কাটাচ্ছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, তবে ধোনি আছেন লাইমলাইটের একদম বাইরে। তিনি সাধারণত কোনো পোস্ট করেন না। যা কিছু দেখা যায়, সেগুলো হয়তো তার স্ত্রী সাক্ষীর কিংবা আইপিএলের দল চেন্নাই সুপার কিংসের শেয়ার করা।

এবারও তার আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি চেন্নাই-ই একটি ভিডিও পোস্ট করেছে ধোনির। যেখানে বাইক নয়, চেন্নাই দলপতিতে দেখা যাচ্ছে ‘নতুন এক দানব’-এর ড্রাইভার হিসেবে। ধোনি এবার ট্রাক্টর চালাচ্ছেন।

#Thala Dhoni meets Raja Sir in his newest beast! #HBDIlayaraja #WhistlePodu pic.twitter.com/dNQv0KnTdP

চলতি সপ্তাহেরই শুরুতে ধোনির স্ত্রী সাক্ষী একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন, যেখানে দেখা যায় সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক তার কন্যা জিভাকে বাইকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পরে তার আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিও সে ভিডিওটি পোস্ট করে।

When 'crazy lightning' and 'happiness' are rolled into one! #VaaMaaMinnal #ThalaDharisanam VC: @SaakshiSRawat pic.twitter.com/y1OkWBjl4o