ইনজুরিতে পড়ে ফ্রেঞ্চ ওপেনকে বিদায় জানালেন বিশ্বের নাম্বার ওয়ান

এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেন যেন অতীতের সব খারাপ রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একের পর এক বিতর্ককে সঙ্গী করে নিচ্ছে। যে কারণে না খেলেই টুর্নামেন্টকে বিদায় জানিয়ে দিচ্ছে তারকারা।

এবার ফ্রেঞ্চ ওপেনকে বিদায় জানিয়ে দিলেন বিশ্বের এক নম্বর নারী টেনিস তারকা অ্যাশলে বার্টি। ইনজুরিতে পড়ে ফ্রেঞ্চ ওপেনকে বিদায় জানাতে হলো তাকে।

মিডিয়া বয়কট করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বিশ্বের দুই নম্বর বাছাই, জাপানের ৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী নাওমি ওসাকা। যে কারণে শেষ পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ ওপেনকেই বিদায় জানিয়ে বসেন তিনি।

এরপর ফ্রেঞ্চ ওপেনকে বিদায় জানাতে বাধ্য হন, দু’বারের উইম্বলডনজয়ী, সাবেক নাম্বার ওয়ান চেক তারকা পেত্রা কেভিতোভা। সংবাদ সম্মেলন করতে গিয়ে আচমকা পড়ে গোড়ালিতে আঘাত পান তিনি। যে কারণে পুরো টুর্মামেন্টকেই বিদায় জানিয়ে বসেন পেত্রা।

Magda Linette progresses to the third-round after 2019 Champion Ashleigh Barty retires due to injury, 6-1, 2-2 [ret].



The Pole meets Ons Jabeur next. #RolandGarros pic.twitter.com/qZvFBe3GaL