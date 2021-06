উইম্বলডন-অলিম্পিক, কোনটিই খেলবেন না নাদাল

ক্লে- কোর্টের রাজা তিনি। কিন্তু সেমিফাইনালে নোভাক জকোভিচের কাছে হেরে বিদায় নেয়ার পর অবশ্যই কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছেন তিনি। এরপর রাফায়েল নাদালের ভক্তদের জন্য আরো একটা বড় দুঃসংবাদ। চলতি বছর উইম্বলডন এবং টোকিও অলিম্পিকে অংশ নেবেন না রাফা। নিজেই এই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

ফ্রেঞ্চ ওপেন সেমিফাইনালের মাঝপথেই চোট সমস্য়ায় তাকে ভুগতে হয়েছিল। নোভক জকোভিচের বিরুদ্ধে শেষের দিকে ঠিক করে পারফর্মই করতে পারেননি নাদাল। প্রথমবার রোলাঁ গারোর সেমিফাইনালে হারের যন্ত্রণা ভোলার আগেই নাদালের অনুরাগীদের কাছে এটা নিঃসন্দেহে আরও একটি বড় ধাক্কা। নাদাল নিজে টুইট করে উইম্বলডন এবং টোকিও অলিম্পিকে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

নাদাল এদিন প্রায় একগুচ্ছ টুইট করেছেন। সেখানে তিনি নিজের শারীরিক সমস্য়ার কথা জানিয়েছেন। একটি টুইটে নাদাল লিখেছেন, ‘হাই অল, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি- এবারের উইম্বলডন এবং টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করব না। এটা কখনোই সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না; কিন্তু আমার শারীরিক সমস্যার কথা ভেবে এবং আমার টিমের সঙ্গে আলোচনা করে আমি বুঝেছি এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।’

আরও একটি টুইটে নাদাল লিখেছেন, ‘আমি নিজের টেনিস জীবন আরও দীর্ঘায়িত করতে চাই এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে টেনিস খেলে নিজেকেও আনন্দ দিতে চাই।’

তিনি অন্য একটি টুইটে লিখেছেন, ‘রোলাঁগারো আর উইম্বলডনের মাঝে মাত্র দুইসপ্তাহের গ্যাপ রয়েছে। ক্লে কোর্টে খেলার ধকল নেওয়ার পর আমার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে কিছুটা সময় লাগবে। শেষ দু’মাস অনেক ধকল গিয়েছে। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত।’

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision