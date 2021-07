হ্যারি কেইনের পেনাল্টি নিয়ে বিতর্ক, রেফারি জিতিয়েছে ইংল্যান্ডকে!

ডেনিস রূপকথাকে অনেকটা প্রতারণা করেই থামিয়ে দিলো ইংল্যান্ড! একই সঙ্গে ৫৫ বছর পর বড় কোনো টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলো তারা। তবে, হ্যারি কেইনের যে পেনাল্টি শটে জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড, সেটা নিয়ে এরই মধ্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। নেটিজেনদের মতে, রেফারিই জিতিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ডকে। মূলতঃ সেটি কোনো পেনাল্টিই ছিল না।

ইংল্যান্ডের সাম্প্রতিক ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও গৌরবের রাত ছিল বুধবার। তবে সেই রাতের জৌলুস কিছুটা হলেও ফিকে করে দিল একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। ডেনমার্ক-ইংল্যান্ডের সেমিফাইনাল নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর অমিমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় অতিরিক্ত সময়ে গড়ায় খেলা।

Those saying it wasn't a Pen, watch that contact on Sterling's left leg. That's a foul..... a Penalty. pic.twitter.com/joS2WCD0vG

১০৪ মিনিটের মাথায় ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেইন পেনাল্টি থেকে গোল করে ৫৫ বছর পর ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেন। ইংল্যান্ড ম্যাচটি জিতে নেয় ২-১ গোলের ব্যবধানে। তবে এই পেনাল্টিকে ঘিরেই উঠেছে সমালোচনার ঝড়। ইংল্যান্ড উইঙ্গার রাহিম স্টার্লিং দুর্দান্তভাবে পেনাল্টি বক্সে বল নিয়ে গেলে জোয়াকিম মেইলা তাকে ফাউল করায় রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নেন। ভিএআর দেখার পরও সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়।

কিন্তু হাইলাইটসে দেখা যায় মেইলা স্টার্লিং-এর তেমন কোন সংঘর্ষ তো হয়ইনি, উল্টো তাদের সংঘর্ষের আগেই ইংল্যান্ডের এই উইঙ্গার নিজের ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত হ্যারি কেইনের পেনাল্টি স্পট থেকে শট ক্য়াসপার স্মাইকেল প্রথমবার বাঁচিয়ে দিলেও ফিরতি বল জালে জড়িয়ে দেন কেইন।

An absolute disgrace that it goes to VAR and they can’t see that is no penalty and utter shambles