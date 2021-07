সেই অনুরাগ ঠাকুরই হলেন ভারতের ক্রীড়ামন্ত্রী

সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক তৈরি করা লোধা কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ভেঙে দেয়ার আগে এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন অনুরাগ ঠাকুর। বয়সে তরুণ হলেও প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। সেই অনুরাগ ঠাকুর এখন ভারতের কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। কিরণ রিজিজুর স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি।

ক্রিকেট প্রশাসন থেকে এখন পুরো ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রীড়া প্রশাসনের প্রধান বানিয়ে দেয়া হলো অনুরাগ ঠাকুরকে। ক্রিকেট বোর্ড থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হলেও এখন তিনিই হয়ে গেলেন ভারতের ক্রীড়ার সর্বেসর্বা। অনুরাগ ঠাকুরের ডেপুটি তথা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিককে।

I am honoured to serve the people of India as a Union Cabinet Minister and take this opportunity to express my sincere gratitude to Prime Minister Sh @narendramodi ji for entrusting me with this responsibility.#Govt4Growth pic.twitter.com/G3PjWrcqay