ফাইনালে অ্যাশলে বার্টির মুখোমুখি চেকের প্লিসকোভা

টেনিসের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসর উইম্বলডনের ফাইনালে আগেই নাম লিখেছিলেন অ্যালশে বার্টি। এবার তার প্রতিদ্বন্দ্বীও ঠিক হয়ে গেছে। চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিন প্লিসকোভাই শিরোপার জন্য লড়াই করবেন বার্টির বিপক্ষে।

দারুণ ছন্দে উঠে আসা ক্যারোলিনা প্লিসকোভার সেমিফাইনালের শুরুটা মনের মতো হয়নি। প্রথম সেটে পেলেন হারের স্বাদ। তবে এরপরেই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, তুলে নিলেন কাঙ্ক্ষিত জয়। উঠলেন প্রথমবারের মতো উইম্বলডনের ফাইনালে।

বৃহস্পতিবার উইম্বলডনের সেমিফাইনালে সেন্টার কোর্টে নারীদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা প্লিসকোভা মুখোমুখি হয়েছিলেন বেলারুশের আরায়না সাবালেঙ্কার। প্লিসকোভা জিতলেন ৫-৭, ৬-৪, ৬-৪ সেটের ব্যবধানে। প্রথম সেট হেরে পরে পরপর দুই সেট জিতে ম্যাচ নিজের পকেটে তোলেন প্লিসকোভা।

Sweet Karolina.@KaPliskova comes from a set down to reach the #Wimbledon final for the first time after beating Aryna Sabalenka 5-7, 6-4, 6-4 pic.twitter.com/xCPFfAXL7V