অলিম্পিকের গেমস ভিলেজে খাট নিয়ে বিতর্ক, কী আছে এতে?

অলিম্পিক গেমস শুধুমাত্র একটি ক্রীড়া আসরেই সীমাবন্ধ থাকে না। গেমস উপলক্ষে আয়োজক শহরে জড়ো পৃথিবীর সেরা সেরা ১০ হাজারেরও বেশি অ্যাথলেট। এর মধ্যে সোনার লড়াই কেবল ৩৩৯টির। অনেক অ্যাথলেটই আসেন শুধুমাত্র অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু অ্যাথলেটদের জন্য আয়োজক শহরে নির্মিত গেমস ভিলেজ যৌনতায় সয়লাব হয়ে যায়।

মাত্র দুই সপ্তাহের গেমস। এই সময়টাতে অ্যাথলেটরা পছন্দমত সঙ্গী খুঁজে নেন এবং নিজেদের মত করেই যৌনতায় মেতে ওঠেন। যে কারণে অলিম্পিক আয়োজক কর্তৃপক্ষ প্রতিটি আসরেই গেমস ভিলেজে অ্যাথলেটদের জন্য জন্ম নিরোধক ব্যবস্থাও মজুদ রাখেন।

কিন্তু এবার তো আর সব সময়ের মত একই পরিস্থিতি নেই। এখন বিশ্বব্যাপি চলছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। করোনা থেকে বাঁচতে হাজারোরকম পদক্ষেপ নিচ্ছে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ। টোকিও অলিম্পিক আয়োজকরাও অ্যাথলেটদের করোনা থেকে বাঁচাতে নানা পদক্ষেপ নিয়ে।

যে কারণে অলিম্পিক ভিলেজে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে অভিনব ব্যবস্থা নিয়েছেন আয়োজকরা। তারা চান অ্যাথলিটরা যেন ভিলেজে যৌন সংসর্গ না করেন। কারণ, যৌন সংসর্গ থেকে ছড়াতে পারে করোনা সংক্রমণ। মৌখিক কোনো বিধি-নিষেধে হয়তো অ্যাথলেটদের মধ্যে যৌন সংসর্গে বাধা দেয়া যাবে না। এ কারণে আয়োজকরা নাকি ভিলেজে অ্যাথলেটদের থাকার জন্য এক বিশেষ ধরনের ‘অ্যান্টি-সেক্স’ খাট বা বিছানা দিয়েছে আয়োজকরা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সেই বিছানার ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



