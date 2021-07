৩৭ বছর পর সোনা জিতল রোমানিয়া

সর্বশেষ ১৯৮৪ সালে লস এঞ্জেলেস অলিম্পিকে সোনালি সময়টির দেখা পেয়েছিল ইউরোপের দেশ রোমানিয়া। এবার ৩৭ বছর পর টোকিওতে আবারও সেই সোনালি সময়টা ফিরে এলো।

নারীদের দ্বৈত স্কালস রোয়িং ইভেন্টে সোনা জিতেছেন রোমানিয়ার অঙ্কুতা বদনার এবং সিমোনা রাদিস। তারা সময় নিয়েছে ৬ মিনিট ৪১.০৩ সেকেন্ড। অলিম্পিকে আবার এই টাইমিং হচ্ছে রেকর্ড।

নিউজিল্যান্ডের ব্রুক ডনঘুই এবং হ্যানা ওসবোর্ন জিতেছেন রৌপ্য পদক। নেদার ওদিকে ডাচ দলের রুস ডি ইয়ং ও লিসা শিনার্ড জিতেছেন ব্রোঞ্জ পদক।

