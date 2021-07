দু’বার করোনা আক্রান্ত হয়েও টোকিওতে সোনা জয় ডিনের

একবার নয়, দু’বার করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন ব্রিটিশ সাঁতারু টম ডিন। দু’বার আক্রান্ত করেও টম ডিনকে দমাতে পারেনি করোনাভাইরাস। ঠিকই প্রত্যয়দৃপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং টোকিও অলিম্পিকের সুইমিংপুলে নেমে স্বর্ণ জয় করে নিয়েছেন।

করোনা জয় করে টোকিও অলিম্পিকে সোনা জিতে পুরো বিশ্বের কাছেই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নিলেন ডিন। সাঁতারের পুল থেকে জেতা টম ডিনের স্বর্ণপদকটার মাহাত্ম্য অন্য সব জয়ের থেকে আলাদা, সেটা বলাই বাহুল্য।

নিজের ইভেন্ট ছিল ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল। এই ইভেন্টের সাঁতারের ফাইনাল শেষ করে যখন তিনি স্কোরের দিকে তাকালেন তখন হয়তো নিজেও নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মূলতঃ পুরুষদের ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে টম ডিন সোনার পদক জিতে গেমসের ইতিহাসে লড়াইয়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

ডিন একটা সময় গেমসে অংশ নিতে পারবেন কি না সে ব্যাপারেই ছিলেন সন্দিহান। গেমসের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় দু’বার করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এই ব্রিটিশ সাঁতারু। সর্বশেষ গত জানুয়ারিতেও করোনা আক্রান্ত হন তিনি। যা ছিল দ্বিতীয়বার। ফলে তার প্রস্তুতিতেও ঘাটতি ছিল। আইসোলেশনে থাকার কারণে অনুশীলন ঠিক করে হয়নি, ফিট থাকতে শরীরচর্চাও করতে পারেননি তিনি।

Im speechless and struggling to find the words. Tom Dean is the most talented swimmer I have EVER seen. I always knew he would win Olympic Gold one day but after getting COVID twice this year, I thought it would be 2024. He is INCREDIBLE. So proud DEANO- OLYMPIC CHAMP #TeamGB pic.twitter.com/95HtetBPTh