সেমিতে জকোভিচকে হারানো জেভেরেভই জিতলেন টেনিসের স্বর্ণ

গোল্ডেন স্ল্যামের আশায় টোকিও অলিম্পিকে খেলতে আসা বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচকে সেমিফাইনালে বিদায় করে দিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে জার্মানির সেই তারকা আলেকজান্ডার জেভেরেভের গলাতেই উঠলো অলিম্পিক টেনিসে পুরুষদের এককের স্বর্ণ পদক।

সেমিফাইনালে শীর্ষ বাছাই নোভাক জকোভিচকে হারিয়েই স্বর্ণের পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন জেভেরেভ। বিশ্বের চতুর্থ বাছাই জার্মান তারকা রোববার স্বর্ণের লড়াইয়ে রাশিয়ান তারকা কারেন খাচানভকে হারিয়ে টোকিও অলিম্পিক্সের সোনার পদক গলায় ঝোলান।

সে সঙ্গে এই প্রথম কোনো জার্মান পুরুষ টেনিস তারকা হিসেবে অলিম্পিকে স্বর্ণ জিতলেন তিনি। ফাইনালে ১ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের লড়াইয়ে দ্বাদশ বাছাই খাচানভকে ৬-৩, ৬-১ সরাসরি সেটে পরাজিত করেন জেভেরেভ। ১৯৮৮ সালে সিউল অলিম্পিকের নারী এককে জার্মানির স্টেফি গ্রাফ জিতেছিলেন স্বর্ণ পদক। একমাত্র তারকা হিসেবে সেবার তিনি গোল্ডেন স্ল্যামও জয় করেন।

খাচানভের গলায় উঠলো রৌপ্য পদতক এবং পুরুষ এককে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন স্পেনের পাবলো কারেনো বুস্তা, যিনি আগের দিনই ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে হারিয়েছিলেন জকোভিচকে।

Germany’s pride@AlexZverev defeats Karen Khachanov 6-3 6-1 to claim #GER’s second singles gold medal in tennis, 33 years after Steffi Graf at Seoul 1988!#Tokyo2020 | #Tennis | #Olympics pic.twitter.com/3XKfV8Zf53