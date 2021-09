ইউএস ওপেনের ফাইনালে সর্বকালের অন্যতম সেরা টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচকে হারিয়ে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা জিতেছেন দানিল মেদভেদেভ। রোববার রাতের ফাইনালে ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে সরাসরি সেটে ম্যাচটি জিতেছেন ২৫ বছর বয়সী রাশিয়ান তারকা।

অথচ এ ফাইনাল জিততে পারলে ইতিহাসের অংশ হয়ে যেতেন জকোভিচ, পেতেন একই বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ড। কিন্তু হেরে যাওয়ায় হয়েছে স্বপ্নভঙ্গ। তার আগে অবশ্য ম্যাচ চলাকালীনই কোর্টের মধ্যে নিজের র‍্যাকেটে ভেঙেছেন এ সার্বিয়ান তারকা। যে কারণে রেফারির কাছ থেকে শুনতে হয়েছে সতর্কবার্তা।

ম্যাচের প্রথম সেট থেকেই জকোভিচকে খুব একটা সুযোগ দিচ্ছিলেন না মেদভেদেভ। প্রথম সেটটি ৬-৪ গেমে জেতার পর দ্বিতীয় সেটেও ২-১ গেমে লিড নেন তিনি। এরপরই একটি সার্ভিস ব্রেক করার সুযোগ কাজে লাগাতে না পারার হতাশায় কোর্টের মধ্যেই আছাড় মেরে নিজের র‍্যাকেট ভেঙে ফেলেন জকোভিচ।

দ্বিতীয় সেটের প্রথম গেমে মেদভেদেভের তিনটি ব্রেক পয়েন্ট কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন জকোভিচ। পরে দ্বিতীয় গেমেও ব্রেকপয়েন্ট কাজে লাগানোর সুযোগ আসে তার সামনে। কিন্তু এবারও পারেননি তিনি। তখনই একবার হতাশায় রাগের অভিব্যক্ত দেখা যায় জকোভিচের মধ্যে। একজন বল গার্ল ছুটে না এলে হয়তো, তখনই ব্যাট দিয়ে বলটি পাঠিয়ে দিতে স্টেডিয়ামের বাইরে।

