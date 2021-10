আফ্রিদি-আশরাফুলদের রেকর্ড ভেঙে দিলেন আইরিশ হান্টার

সোমবার নিশ্চিতভাবেই পৃথিবীর অন্যতম সুখী মানুষ ছিলেন আয়ারল্যান্ড নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি ব্যাটার অ্যামি হান্টার। একে তো ছিলো নিজের জন্মদিন, তার ওপর মাঠে নেমে গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড। অথচ এখনও কি না স্কুলের গন্ডিই পার করেননি ১৬ বছর বয়সী এ আইরিশ তারকা।

আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির রেকর্ড মোহাম্মদ আশরাফুলের দখলে। তিনি ২০০১ সালে মাত্র ১৭ বছর ৬১ দিন বয়সে করেছিলেন টেস্ট সেঞ্চুরি। ওয়ানডেতে ১৯৯৬ সালে মাত্র ১৬ বছর ২১৭ দিন বয়সে সেঞ্চুরি করেছিলেন শহিদ আফ্রিদি। তবে তিন বছর পর আফ্রিদির রেকর্ড ভেঙে ১৬ বলে ২০৫ দিন বয়সে ওয়ানডে সেঞ্চুরি করেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার মিথালি রাজ।

এই সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন আয়ারল্যান্ডের স্কুলবালিকা অ্যামি হান্টার। সোমবার জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ ওয়ানডেতে নিজের ১৬তম জন্মদিনে খেলেছেন ১২১ রানের ইনিংস। যার সুবাদে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের যেকোনো ফরম্যাটে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড এখন নিজের করে নিয়েছেন হান্টার।

The history making moment!



Amy Hunter strikes a four to become the youngest centurion in Women’s one-day international cricket.



Just listen to what it means.@HanleyEnergy | #BackingGreen pic.twitter.com/Ht16kpyYnO